وجبة كسكس تفسد عرسا مغربيا

إرم ـ تحول حفل زفاف في مدينة الخنيفرة بوسط المغرب إلى مكان لإسعاف الضيوف بعدما أصيب أكثر من 50 شخصا بتسمم غذائي بسبب وجبة "كسكس" فاسدة نقلوا نتيجة لتناولها إلى المستشفى.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن نحو 55 شخصاً كانوا ضحايا تسمم غذائي، "نتيجة تناولهم لطبق كسكس قدم خلال حفل الزفاف"، إذ تم إخضاع عينة من هذه الوجبة للتحاليل.

ونقلت عن مصدر طبي في المستشفى إنه تم نقل المصابين بالتسمم الى مستشفى بالمنطقة، حيث أمضى ثلاثة من المصابين بحالة التسمم الليلة فيه.

ولم يعرف ما إذا كان العروسان من ضمن الذين أصيبوا بالتسمم ونقلوا الى المستشفى أم لا.