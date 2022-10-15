سبب ارتداء لاعبي الهلال أطقم الإحماء السوداء في مواجهة الطائي بدوري روشن

كشفت صحيفة "الجزيرة" عن الأسباب التي أدت إلى ارتداء لاعبي نادي الهلال السعودي الأطقم ذات الألوان السوداء في مواجهة الطائي عوضا عن القميص البنفسجي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بدوري روشن السعودي.

وقالت الصحيفة إن "المباراة تأخر انطلاقها لمدة 4 دقائق بسبب رفض المراقب الفني للمباراة لعب الهلال بالطقم البنفسجي، لذا اضطر الفريق للعب بطقم التمرين الأسود وتمت طباعة الأرقام قبل المباراة بدقائق".

كما أشار الإعلامي الرياضي خالد الحصان إلى أن "حكم المباراة رفض لعب الهلال بالطقم البنفسجي بسبب تشابه الألوان مع نادي الطائي، واضطر الهلال للعب بطقم الإحماء".