سبب ارتداء لاعبي الهلال أطقم الإحماء السوداء في مواجهة الطائي بدوري روشن
كشفت صحيفة "الجزيرة" عن الأسباب التي أدت إلى ارتداء لاعبي نادي الهلال السعودي الأطقم ذات الألوان السوداء في مواجهة الطائي عوضا عن القميص البنفسجي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بدوري روشن السعودي.
وقالت الصحيفة إن "المباراة تأخر انطلاقها لمدة 4 دقائق بسبب رفض المراقب الفني للمباراة لعب الهلال بالطقم البنفسجي، لذا اضطر الفريق للعب بطقم التمرين الأسود وتمت طباعة الأرقام قبل المباراة بدقائق".
كما أشار الإعلامي الرياضي خالد الحصان إلى أن "حكم المباراة رفض لعب الهلال بالطقم البنفسجي بسبب تشابه الألوان مع نادي الطائي، واضطر الهلال للعب بطقم الإحماء".
ويحتل فريق الطائي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، جمعها من 7 مباريات، بعدما حقق الفوز في 5 مواجهات، وتلقى الهزيمة في لقاءين.
ويأتي فريق الهلال في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، حصدها من 7 لقاءات، بعدما حقق الانتصار في 4 لقاءات، وحسم التعادل في مباراتين، وهزم في مواجهة.
ويتوقف الدوري السعودي لمدة شهرين كاملين، بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس العالم 2022، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
ويعاني الهلال من تراجع كبير في نتائجه خلال الفترة الأخيرة، ولم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات، حيث خسر مرة وتعادل مرتين.