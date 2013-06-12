6 أبريل: تظاهرات مؤيدي مرسي بدعة فاشية

القاهرة - عمرو علي

أكدت الحركة في بيان لها على أن نظام الإخوان المسلمين في مصر يصر علي إخراح مؤيديه للتظاهر في أعقاب أي قرار، وهو ما يعتبر بدعة من نظام فاشي يريد فقط أن يهيمن علي الدولة، مؤكدين على أنه لا يوجد فى القاموس السياسي ما يسمى بتظاهرات المؤيدين في أي من دول العالم.

وقالت الحركة إن مرسي لم يتعلم من الدروس السابقة عندما حشد مؤيديه ليفضوا اعتصام المعارضة أمام الاتحادية، مما أسفر عن استشهاد عشرة مصريين، ويكرر اليوم النظام وأنصاره نفس السيناريو الأحمق، فى محاولتهم التظاهر أمام وزارة الثقافة فى محاولة لفض اعتصام سلمى لمعارضى وزير الثقافة، مما أدى لحدوث مواجهات تهدد حياة المعتصمين والمتظاهرين.

وطالب المهندس خالد المصري المتحدث باسم حركة 6 أبريل في تصريحات خاصة لـ "إرم" نظام الأخوان ومؤيديهم بالكف عن تلك الممارسات القمعية الإرهابية، مؤكدا على أن النظام الحاكم وأنصاره وجماعته يتحملون مسؤولية الدماء المصرية التى تهدر في هذا العبث بلا طائل.

وأضاف المصري لقد ثبت لكل ذو عقل فى مصر أن هذا النظام يصدّر لنا الأزمة تلو الازمة، والكارثة تلو الكارثة مما يعرض الأمن القومي والسلام الاجتماعي لمخاطر عديدة.