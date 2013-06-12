النهار: أردوغان لن يتغير

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نشرت صحيفة النهار اللبنانية تقريرا عن تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يؤكد فيها بانه لن يتغير.