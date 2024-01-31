أمريكي يقطع رأس والده ويعرضه على "يوتيوب" (صور)

أقدم رجل من ولاية بنسلفانيا الأمريكية على قطع رأس والده، البالغ من العمر 68 عاما، وتوثيق جريمته المروعة في مقطع فيديو.

وقام جاستن موهن، البالغ 32 عاما، على قطع رأس والده الموظف في الحكومة الفيدرالية، قبل أن يعرض ذلك في فيديو مرعب على قناة "يوتيوب".

وهاجم الرجل، الذي ظهر في الفيديو وهو منفعل ومشحون سياسيا، الحكومة الفيدرالية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحث أقاربه الذين يعيشون مع موظفين فيدراليين على قتلهم. وألقى باللوم على الحكومة الفيدرالية في "استيقاظ الغوغاء" والمهاجرين الذين يزعم أنهم يدمرون الولايات المتحدة، وتحدث بصوت عالٍ ضد "أنصار العولمة والشيوعيين".

وبقي المقطع المروع، الذي تبلغ مدته 14 دقيقة، ست ساعات على موقع "يوتيوب" قبل أن يتم حذفه. وظهر موهن فيه، وهو يرفع رأس والده في كيس بلاستيكي ملطخ بالدماء. معلقا على جريمته: "العنف هو الحل الوحيد لقمع العنف"، وتابع: "هذا هو رأس مايك موهن، وهو موظف فيدرالي منذ أكثر من 20 عامًا، وهو والدي. وهو الآن في الجحيم إلى الأبد باعتباره خائنًا لوطنه".