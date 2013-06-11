جون سينا ورايباك في الجحيم

إرم – (خاص) أحمد ديب

من المتوقع أن يخوض المصارع المحبوب جون سينا مواجهة قوية أمام منافسه العملاق رايباك، ضمن المهرجان المرتقب في نزال "الجحيم"، أحد مهرجانات المصارعة الترفيهية.

ويخوض جون سينا المواجهة وعينه على الانتقام من رايباك، بعد اعتداءات الأخير الكثيرة عليه في الفترة السابقة.

وتوقع بعض الخبراء في عالم المصارعة الترفيهية أن تواجه القمة بعض العواقب الداخلية في الإدارة، خاصة من الناحية الزمنية.

حيث يجب على الإدارة العامة لتنسيق النزالات في المصارعة الترفيهية منح هذه المواجهة أطول وقت ممكن، لتكون هي القمة الرئيسية للمهرجان وتنال حصتها من التشويق والإثارة.

كما ستكون المشكلة الأخرى بالتنازل عن بعض النزالات المعروضة في السهرة لمنح مواجهة جون سينا – رايباك الوقت الأطول، وهو ما ينقلب عكساً إذا انتهت بسرعة.

وقال الكاتب والخبير في عالم المصارعة أنتوني مانغو "هذه المواجهة يجب أن تكون طويلة من الناحية الزمنية، حتى يشعر الناس بأنها فعلاً مواجهة من الجحيم".

يذكر أن النزال الأخير انتهى بينهما دون فائز، حيث اضطر الحكم إلى إيقاف النزال بعد إصابة سينا وتحويله إلى المستشفى، إلى جانب إصابة أخرى طالت العملاق رايباك.