وول ستريت تبدد مكاسبها

نيويورك - كانت شركات بناء المساكن من بين الأضعف أداء الإثنين. وكان أكبر ثلاثة خاسرين على مؤشر ستاندر أند بورز من بين تلك الشركات. وانخفض سهم لينار كورب 3.5 بالمئة بينما نزل سهم بولت جروب 3.2 بالمئة ودي.ار هورتون 3.0 بالمئة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 3.80 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 15244.32 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.14 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 1642.24 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.75 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3466.47 نقطة.