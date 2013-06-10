القدس فلسطين: المسجد الاقصى ...مرة أخرى

وقالت الصحيفة إن الوقت يمر بسرعة وكلما طال صمت الصامتين كلما تمادوا في مخططاتهم ونقلوها من مرحلته النظرية والتخطيط إلى الواقع، تماماً كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل حيث اقتسموا الزمان والمكان وصار ذلك واقعا دائما ... فهل من يستمع ومن يستجيب ؟!

وقالت القدس الفلسطينية في افتتاحيتها اليوم الاثنين إن تواصل اعمال الحفريات الإسرائيلية في محيط الحرم القدسي الشريف وفي أسفله لإقامة مبان يهودية وتوسعة حائط البراق او المبكى كما يسمونه، إمعانا في تهويد القدس وتغيير طابعها وملامحها ومحاولة تزوير تاريخها.

وتضيف الصحيفة، رغم الممارسات الميدانية للجيش الإسرائيلي فإن هناك من يدعو إلى اقتحام المسجد الاقصى اليوم، وتكرار سلسلة الاقتحامات المتكررة لحرماته، في مسعى لخلق أمر واقع جديد يتلخص في تقسيم الزمان وربما المكان ايضا بين المسلمين واليهود واقامة الهيكل المزعوم في ساحاته.