سوريا تستخدم طائرات دون طيار بالقصير

إرم – (خاص)

زعمت مصادر إخبارية مطلعة استخدام الجيش السوري لطائرات دون طيار في عملية السيطرة الأخيرة على بلدة القصير في حمص.

وقالت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن الجيش السوري استخدم طائرات موجهة صنعت في روسيا وإيران، في مواجهتهم مع المعارضة المسلحة في القصير.

كما ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الجيش السوري يتلقى مساعدات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، في هجماتهم على المقاتلين.

وقال مصدر معارض "في كل هجوم بري كبير نرى طائرات بدون طيار تقوم بطلعات استطلاع".

كما تحدثت المعارضة، على لسان المنسق السياسي لؤي المقداد، أنها تعلمت كيفية التعامل مع مثل هذه الطائرات، دون ذكر الكيفية والنيتجة لهذه المعلومات.