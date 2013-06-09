بالفيديو .. إيمان وأماني .. جسدان بقلب واحد

,تمت الولادة في مستشفى هداسا في اسرائيل، الذي حولت إليه الأم بسبب التصاق الأجنة، وهي حالة نادرة الحدوث حسب الأطباء.

وتبين أنهن ملتصقات من ناحية الصدر ويعشن بقلب واحد وأوعية دموية واحدة، وحالتهن نادرة جداً وفي حال تقرر فصلهن فالعملية خطيرة جداً.

ووجه والد الطفلتين إيمان وأماني بريوش نداء للمساعدة في اجراء عملية الفصل لطفلتيه.

وقال الأطباء إن حالة الأطفال السياميين (الملتصقتين) نادرة الحدوث، فمن بين كل 50 ألف مولود، هناك حالة واحدة من الأطفال السياميين.

يذكر أن حالة التوأم السيامي هي الثانية على مستوى الأراضي الفلسطينية، بعد حالة مشابهة في قطاع غزة قبل عدة أعوام.

شاهد التقرير