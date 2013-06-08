فيتل ينطلق أولاً بسباق كندا للفورمولا 1

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الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق رد بول أول المنطلقين في سباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد تصدره التجارب التأهيلية يوم السبت.