فيتل ينطلق أولاً بسباق كندا للفورمولا 1

سجل فيتل بطل العالم أفضل زمن للفة على حلبة الشوارع في مونتريال، وبلغ دقيقة واحدة و25.425 ثانية ليحتل المركز الأول في التجارب.
وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثاني وتلاه الفنلندي فالتيري بوتاس سائق وليامز في المركز الثالث.
ووضع فيتل بهذه النتيجة حدا لسلسلة من أربعة سباقات متتالية كان فيها فريق مرسيدس أول المنطلقين.
وجاء ترتيب الانطلاق لسباق كندا للفورمولا 1 كما يلي:
1- الالماني سيباستيان فيتل سائق رد بول
2- البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس
3- الفنلندي فالتيري بوتاس سائق وليامز
4- الالماني نيكو روزبرج سائق مرسيدس
5- الاسترالي مارك ويبر سائق رد بول
6- الاسباني فرناندو الونسو سائق فيراري
7- الفرنسي جان ايريك فيرن سائق تورو روسو
8- الالماني ادريان سوتيل سائق فورس انديا
9- الفنلندي كيمي رايكونن سائق لوتس
10- الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق تورو روسو
11- الالماني نيكو هالكنبرج سائق ساوبر
12- المكسيكي سيرجيو بيريز سائق مكلارين
13- الفنزويلي باستور مالدونادو سائق وليامز
14- البريطاني جنسون باتون سائق مكلارين
15- المكسيكي استيبان جوتيريز سائق ساوبر
16- البرازيلي فيليبي ماسا سائق فيراري
17- البريطاني بول دي ريستا سائق فورس انديا
18- الفرنسي شارل بيك سائق كاترهام
19- الفرنسي جول بيانكي سائق ماروسيا
20- البريطاني ماكس تشيلتون سائق ماروسيا
21- الهولندي جيدو فان دير جارد سائق كاترهام
22- الفرنسي رومان جروجان سائق لوتس