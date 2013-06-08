في سوريا النقش بدلا من الذهب

إرم ـ ووفقا لما ذكرته أحد المواقع المحلية السورية، فقد أكدت العروس دالين أنها أرادت خرق التقاليد القديمة، وأن الضرورات تخلق سلوكيات جديدة لم تكن مألوفة، ولاسيما بعدما تعذر شراء الذهب وأصبح أمرا مكلفا، فأرادت أن تشجع الفتيات اللواتي في سنها على الزواج دون شروط مكلفة.

وأضافت أنها تتمنى أن تكون أول فتاة سورية توشم المحبس في إصبعها، بدل خاتم الزواج.

يشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعات متتالية حيث بلغت قيمة غرام الذهب اسعارا غير مسبوقة في ظل تفاقم الأزمة المندلعة في البلاد منذ أكثر من سنتين.