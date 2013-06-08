الربيع العربي يدق أبواب السودان

قال سعيد فاروق أبو عيسى زعيم التحالف المعارض الذي يضم نحو عشرين حزباً في مؤتمر صحافي: "أتوقع ان يسقط النظام قبل مئة يوم"وفقاً لما ذكرته "ا ف ب".

حيث تنوي المعارضة السودانية تنظيم اجتماعات عامة وتظاهرات حاشدة طوال فترة شهر ضمن المرحلة الأولى.

وكان التحالف السوداني المعارض أكد العام الفائت أنه سيحشد مناصريه في إطار تظاهرات سلمية لإسقاط نظام البشير، وقد دعا إلى تنفيذ إضرابات من دون أن ينجح في إطلاق تحرك كبير رغم تدهور الوضع الاقتصادي في السودان في ظل تضخم تجاوز 40%.

هذا ويشهد السودان منذ العام الفائت تظاهرات متفرقة مناهضة للرئيس عمر البشير، لكنها لم تستقطب حشوداً كبيرة على غرار ما حصل في العديد من الدول العربية في إطار الربيع العربي اعتباراً من نهاية 2010، ما أدى إلى الإطاحة بالعديد من الرؤساء تحت ضغط الشارع.