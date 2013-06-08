الخليج الإماراتية: تمديد الأزمات

إرم – (خاص)

نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقالاً تتحدث فيه عن تداعيات تأجيل الانتخبات البرلمانية اللبنانية 17 شهراً، في ظل عجز الدولة عن إدارة شؤون البلاد.

وقال الكاتب سليمان تقي الدين أن الأوضاع الأمنية ضاغطة وخارج السيطرة، وتحدث عن استنفار مسلح واسع في لبنان وانخراط كبير في الأزمة السورية، إلى جانب مستوى الحريات للمرشحين والناخبين في أسوأ ظروفها.

وقال تقي الدين "إلى ذلك لم تتفق الكتل البرلمانية على قانون انتخاب لأنها متمسكة بضمانة مواقع نفوذها واقتسامها للسلطة، وليست في وارد الذهاب إلى منافسة حرة غير معروفة النتائج. هذا الوضع لا يبرر تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس وحسب، بل ترتسم في الأفق احتمالات تكرار قرار التمديد كما حصل خلال الحرب الأهلية (1975 -1990)".

وختم "ومن الواضح أن أطراف النزاع قد ربطت ملفات لبنان وسوريا والعراق والمحيط الإقليمي بعضها ببعض. ولا يمكن أن نتوقع حصر التفاهم على ملف الأزمة السورية وقد تشعبت في كل الاتجاهات، بل إن جزء أساسياً من المشكلة يكمن في محاولة بناء منظومة إقليمية بتوازنات جديدة وقد صارت تتجسد أكثر في نزاع طائفي مكشوف، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من التسابق على فرض وقائع جديدة على الأرض بواسطة العنف والقوة".