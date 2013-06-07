إقليم كردستان يُكرم برواس وأراب آيدول

إرم – (خاص) أحمد ديب

يعتزم المهندس مولوي جبار وهاب، رئيس الهيئة العامة للسياحة في إقليم كردستان العراق، تكريم برنامج أراب آيدول ممثلاً في قناة "إم بي سي" واللجنة الرباعية (راغب علامة، نانسي عجرم، أحلام، حسن الشافعي)، إلى حانب المتسابقة الكردية برواس حسين.

وستقوم فابيان عون، ممثلة الهيئة في لبنان، بتقديم الهدية التذكارية للجميع في حلقة الجمعة، تقديراً لجهود الجميع في إظهار الوجه الحقيقي للفن الراقي.

كما تتجه الهيئة إلى تقديم تكريم خاص للمتسابقة الكردية برواس حسين، بعد مشاركتها المشرفة لإقليم كردستان، ووصولها إلى مرحلة متقدة من البرنامج.

وقالت فابيان "هذه المبادرة هي نزولاً عند رغبة الهيئة العامة للسياحة في الإقليم، والتي يرأسها مولوي جبار وهاب كتحية إجلال لهذا البرنامج الرائع، الداعم للمواهب الصاعدة والذي يعيدنا بالذاكرة إلى أيام الفن الأصيل".

وأضاف "سعداء بموصول مشتركتنا الكردية برواس حسين إلى هذه المرحلة المتقدمة، ونحن نشدّ على يدها ونؤازرها. أضف إلى ذلك، هذه هي مشاركتنا الكردية الأولى في هذا البرنامج الجماهيري والحمد الله ها نحن نحصد ثمارها المثمرة".

وختمت بالقول: "نتمنى النجاح والتألق للجميع".