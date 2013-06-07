الثوار يحيون ذكرى خالد سعيد

إرم – (خاص) عمرو علي

طالب المتظاهرين خلال وقفاتهم الاحتجاجية ليلة الخميس بالقصاص لكل شهداء الثورة بداية من خالد سعيد إلى شهداء نظام مرسي والإخوان، وهيكلة الداخلية.

ففي القاهرة نظم المئات وقفة احتجاجية بالملابس السوداء، أعلى كوبري قصر النيل ووقفوا بشكل سلسلة بشرية، حاملين لافتات وصور لخالد سعيد ولعدد كبير من الشهداء .

كما تظاهر الثوار أمام مديرية أمن القاهرة بالشموع ورددوا عدداً من الهتافات ضد وزارة الداخلية منها "الداخلية بلطجية" و"خالد سعيد يا ولد دمك بيحرر بلد" ورفعوا صور خالد سعيد وعدد من الشهداء.

كما تظاهر الثوار أمام مبني ماسبيرو للمطالبة بتطهير التليفزيون المصري، والتنديد بالتعذيب في عهد الرئيس مرسي، والمطالبة بالقصاص لخالد سعيد وجميع شهداء الثورة، ورددوا عدداً من الهتافات "وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد" و"يسقط حكم المرشد" و" الشعب يريد اسقاط الإخوان".

وفي الاسكندرية نظمت القوى الثورية مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام مسجد يحيى فى زيزينيا إلى منزل الشهيد خالد سعيد في كليوباترا، وردد المشاركون هتافات "في الجنة يا خالد"، ورفعوا لافتات تطالب بالقصاص للشهداء، وسقوط الإخوان والدعوة لمظاهرات 30 يونيه .

واستقبلت أسرة خالد سعيد المسيرة، كما قام المشاركون بجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي أمام منزل خالد سعيد بالإسكندرية، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي و نظام الإخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي الشرقية تظاهر عدد كبير من الثوار امام مديرية امن الشرقة، وبنى سويف الساعة 6 مساء ميدان الزراعيين، وفي دمياط تظاهر العشرات في ميدان البوسطة مطالين بالقصاص للخالد سعيد والشهداء، وفي أسيوط تظاهر النشطاء أمام ابراج الشركة السعوديةوفي بورسعيد تظاهر النشطاء خلف مسجد الشاطئ.