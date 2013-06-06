خير: وزير الإعلام لم يوقف مصر في ساعة

لقاهرة- (خاص) من أحمد السماحي

أكد الكاتب الصحفى والإعلامى محمد على خير لـ(إرم ) أن آخر حلقات برنامجه (مصر في ساعة) ستذاع يوم الأحد المقبل، وبعدها سيتم إيقاف البرنامج نظرا لإنتهاء مدة التعاقد، حيث كان البرنامج ممول من الخارج وليس من إنتاج راديو مصر.

وأضاف: "عندما اقترب انتهاء عقد التعاقد مع البرنامج تقدمت للقطاع الاقتصادى بطلب تجديد، وتم وضع الطلب فى الإدراج، ولم يتم البت فيه حتى الآن، في إشارة واضحة إلى أن الطلب مرفوض، دون تقديم مبررات واضحة، وهو الوضع المعتاد فى مبنى ماسبيرو، حيث يصعب أن تجد مسؤولاً يقول لك أسبابا واضحة عن سر عدم التجديد".

وأشار خير إلى أنه حزين على المستوى النفسي والإنساني لأنه وطد علاقته على مدى عام كامل بكل العاملين معه في البرنامج ، بما فيهم الكرسي الذي كان يجلس عليه في الإذاعة، وما يزيد ألمه النفسي أن البرنامج لم يشفع له نسبة الإستماع العالية التى وصلت إلى 47 مليون مستمع، ولم يشفع له أيضا أنه أدخل 18 مليون جنية لخزينة إتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ونفى أن يكون صلاح عبد المقصود وزير الإعلام هو السبب في إيقاف البرنامج وقال: "صلاح عبدالمقصود بريء، فهذا الرجل قدم دعما كبيراً للبرنامج طوال مدة إذاعته، وكان ضيفا علينا اكثر من مرة، ولم يتدخل إطلاقا في كل ما إذيع، وأنا أعلم جيداً أن هناك سلطة أكبر منه تدخلت ورفضت التجديد، رغم أن البر نامج كان بمثابة شهادة تقدير للإعلام الرسمي لما يتميز به من جرأة في النقد والموضوعية في التحليل، وهو ما يدل على أن هناك تدخلا من سلطة كبيرة ليس من صالحها أن يواصل البرنامج تحقيق النجاح، والمصداقية بالشارع المصري.

وعن خطواته المقبلة بعد توقف البرنامج قال: "سيتم نقل البرنامج بتوقيته كما هو من الثالثة إلى الرابعة عصر كل يوم بتوقيت القاهرة وبنفس أفكاره وطريقة تقيدمه إلى محطة إذاعية خاصة، سأفصح عنها الأثنين المقبل نظرا لتعاقدي معهم على هذا، وغير مسموح لي أن أعلن إسمها حتى الآن".

وصرح أنه سيقدم برنامجا تليفزيونيا جديدا على إحدى المحطات الخاصة خلال شهر رمضان المقبل بعنوان (جر شكل)، وهو برنامج حواري جاذب متنوع يستضيف من خلاله مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية (ويجر شكلهم) في العديد من القضايا المطروحة على الساحة، ومن خلال هذه القضايا يعمل على إثارة ذهن المشاهد.