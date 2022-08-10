الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تصف "الكابلز" بالتافه‎

انتقدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بأسلوب غير مباشر، المشهورات اللاتي يحرصن على الظهور برفقة أزواجهن بشكل متواصل كثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت الفنانة هيا ”الكابلز“ بأنه ”تافه“، مؤكدة عدم محبتها ورغبتها بالظهور مع زوجها كثنائي مثل ما يفعله البعض.

وقالت الشعيبي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، إن الكثير من الرسائل وصلتها مؤخرا بسبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أنها كانت متعبة قليلا وتعاني من حساسية بسبب الحرارة والرطوبة والغبار.

وأوضحت أنها ”إضافة إلى تعبها وانشغالها، كانت ترغب بالابتعاد قليلا عن مواقع التواصل الاجتماعي لترى إن كان متابعوها سيشتاقون إليها“، وفق تعبيرها.

وأضافت أنه ”من الأفضل أن متابعيها يتابعونها بمفردها وليس برفقة زوجها الذي تحرص أحيانا على تصويره“، مؤكدة أن ”أجمل شيء أنها تظهر بمفردها حيث أن زوجها لا يرغب بالظهور وأن هذا الأمر يسعدها“، وفق تعبيرها.

وتابعت الشعيبي حديثها وسخريتها من ”الكابلز“، قائلة أنها ”ترى أن الكابلز تافه وأنها تكون سعيدة أكثر بعرض يومياتها وطبخها ومشاريعها بمفردها“.

وطالبت الشعيبي متابعيها عدم سؤالها عن قضايا قديمة ذهبت مع الماضي، والاكتفاء بسؤالها فقط عن المستقبل؛ كون ذلك يجعلها تتحمس أكثر معهم، على حد قولها.