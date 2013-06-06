نيمار متحمس للبدء مع برشلونة

برشلونة- يبدو أن نيمار لاعب برشلونة الجديد مصمم على ترك بصمته على ناديه الإسباني لكنه اعترف بأن أمامه الكثير لانجازه قبل أن ينضم إلى لاعبين مثل مواطنه البرازيلي رونالدينيو في قائمة اساطير برشلونة.

وقلل المهاجم البالغ من العمر 21 عاما الذي انتقل إلى برشلونة من سانتوس مقابل 57 مليون يورو (75 مليون دولار) من شأن المقارنات مع رونالدينيو الذي أمضى خمسة مواسم مع الفريق القطالوني وأحرز معه لقب الدوري الاسباني مرتين ولقب دوري أبطال اوروبا.

وقال نيمار في مقابلة مع تلفزيون برشلونة الأربعاء "لا يمكنك مقارنة رونالدينيو بأي أحد."

وأضاف "لقد صنع التاريخ مع برشلونة ومنتخب البرازيل الوطني ويواصل صناعة التاريخ."

وتابع "في حالتي فانني أبدأ فقط في صناعة التاريخ واتمنى أن اترك بصمة هنا في برشلونة."

وسينضم نيمار إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي في خط هجوم برشلونة الموسم المقبل الذي سيسعى فيه النادي للفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة في ستة أعوام واحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة.

ومن المرجح أن يلعب نيمار لأول مرة مع برشلونة في مباراة أمام مضيفه ليشيا جدانسك البولندي في 20 يوليو تموز في أول مباراة ودية لبطل اسبانيا قبل موسم 2013-2014.