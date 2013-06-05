قطر تسقط على أرضها أمام إيران

منيت قطر بثالث خسارة على أرضها في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بهزيمتها 1-صفر على يد إيران ليتراجع أملها في التأهل للنهائيات للمرة الأولى الثلاثاء.

وأحرز رضا قوجان نجاد الهدف الوحيد لإيران في الدقيقة 66 مستغلا خطأ دفاعيا ليسكن الكرة في شباك الحارس قاسم برهان.

ورفع الفوز رصيد إيران إلى عشر نقاط من ست مباريات لتقلص إلى نقطة واحدة الفارق مع اوزبكستان المتصدرة التي غابت عن هذه الجولة بينما بقي رصيد قطر التي تلقت هزيمتها الرابعة في المجموعة الثانية عند سبع نقاط من سبع مباريات.

وتملك كوريا الجنوبية عشر نقاط مقابل أربع للبنان متذيل الترتيب.