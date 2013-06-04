إتهام وزير الرياضة المصري بالإستغلال

القاهرة- (خاص)

اتهم المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وزير الرياضة العامري فاروق بإستغلال الأزمة المالية الصعبة التي ضرت غالبية الأندية وحاجاتهم الشديدة للدعم المالي الذي تقدمة الدولة المصرية، من خلال وزارة الرياضة في بعض الأندية لتأييده في أزمة اللائحة الجديدة التي أصدرها، بما يخالف المواثيق الدولية.

وبرهن المستشار خالد زين على ذلك ببطلان اللائحة بتراجع الوزير في قرار العامري فاروق وزير الرياضة وإلغاء بندين من اللائحة الجديدة للأندية، هما إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى شرط الـ 70 عاما كحد أقصى، وهو ما يدل على صحة موقف اللجنة الأولمبية، ويؤكد تخبط وزير الرياضة وإحساسه بموقفه الضعيف أمام الأندية لأنة ينظر للمصالح الشخصية دون المصلحة العليا للدولة المصرية بشكل عام.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية أن العامري تصور أن حضوره لمقر اللجنة للمشاركة في الجلوس مع بعثة ألعاب البحر المتوسط بأن الأزمة بين الوزارة واللجنة انتهت، مؤكدا على أن المشكلة لم تنته بعد ولن تنتهي إلا بعد إلغاء اللائحة بالكامل.

وشدد زين على ثبات موقف اللجنة الأولمبية من اللائحة لأنها غير متوافقة مع الميثاق الأولمبي، و باطلة لتعارضها مع الدستور المصري والقانون الحالي الذي مازال يحكم الرياضة المصرية.