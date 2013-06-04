فورسيزونز تعلن عن منتجع جديد بالمغرب

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز عن المنتجع الجديد لها في مدينة أغادير السياحية المطلة على ساحل المحيط الأطلسي، والذي سيشكل الإضافة الثالثة لمجموعة فورسيزونز في المغرب.

ويأتي هذا المشروع الجديد بعد افتتاح منتجع فورسيزونز مراكش في يونيو 2011، والإعلان عن افتتاح فندق فورسيزونز الدار البيضاء المرتقب في أواخر عام 2014.

سيحتضن شاطئ تغازوت المنتجع الجديد، الذي سيضم العديد من الفنادق وملعبي جولف ووحدات سكنية، بالإضافة إلى القرية والمدينة المركزية المخصصة للمشاة فقط على نمط الأحياء التقليدية الشائعة في مدن شمال أفريقيا.

ويضم المنتجع 132 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى 56 مسكناً خاصاً، ويقع على مساحة 18 هكتار مطلة على الشاطئ ضمن منطقة شاطئ تغازوت.

وقد وقع كريستوفر نورتون، رئيس عمليات الفنادق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على الاتفاقية الرسمية للمنتجع الجديد مع علي واكريم، نائب رئيس مجموعة "أكوا"، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في عام 2016.