الحمد الله يتوقع تشكيل حكومته الخميس

إرم ـ وقال الحمد الله في تصريحات للصحفيين في نابلس الثلاثاء "المشاورات بدأت. ان شاء الله سنعلن الحكومة القادمة مساء يوم الخميس. المشاورات في نهايتها".

واوضح الحمد الله الذي كلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لسلام فياض الذي استقال في ابريل/ نيسان الماضي ان معظم الوزراء في الحكومة السابقة سيحتفظون بمناصبهم.

وقال الحمد الله (55 عاما) الاكاديمي القادم الى عالم السياسة "هذه حكومة انتقالية. آمل ان تنتهي فترتها يوم 14-8 حتى تستطيع حركتا فتح وحماس وبقية الفصائل تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الاخ الرئيس محمود عباس".

واضاف "عدد وزراء الحكومة سيكون 24 وزيرا حسب القانون الاساسي.".

وكان عدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي شغل اعضاء منها وزارات في حكومة فياض اعلنت عدم مشاركتها في حكومة الحمد الله.

وسيكون رئيس الوزراء المكلف امام تحديات كبيرة منها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الاراضي الفلسطينية اضافة الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة للسلطة الفلسطينية التي بلغت مديونيتها مع نهاية العام 2012 ما يقارب أربعة مليارات دولار.

ودعا الحمد الله في تصريحاته الصحفية الى عدم الفصل بين المسار السياسي والاقتصادي وقال "اعتقد ان العملية السياسية مهمة. اعتقد شخصيا من خلال موقعي الذي ساستلمه خلال ايام ان الخط السياسي يجب ان يكون متوازيا مع الخط الاقتصادي."

واضاف "المشكلة تكمن في الاحتلال الاسرائيلي.. يجب ان ينتهي واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني عام 67 والقدس الشرقية عاصمة الدولة المستقلة... اي عملية اقتصادية غير مرتبطة بالعملية السياسية سيكون مصيرها الفشل".

وطالب الحمد الله حركتي فتح وحماس بالتوحد والعمل معا من اجل انهاء الاحتلال.

وقال "اعتقد هذا الانقسام اجرام في حق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ويجب ان ينتهي. ليس لدينا ما نختلف عليه هناك احتلال يجب الخلاص منه. يجب ان تكون برامج حركة فتح وحماس تتفق على انهاء الاحتلال. طريقنا الى انهاء الاحتلال يبدأ بالوحدة الوطنية".