الحكومة الأمريكية قد تتمكن من حيازة حصص في شركات الطيران بموجب خطة ”الإنقاذ“

المصدر: أ ف ب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أنّ الحكومة الفدرالية الأمريكية قد تتمكن من شراء حصص في شركات الطيران مقابل تقديمها مساعدات بـ50 مليار دولار؛ لدعمها في مواجهة وباء كورونا المستجد.

غير أنّ مصدراً مطلعاً على الملف طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لفرانس برس: ”بالطبع، إننا بحاجة إلى شكل من أشكال التعويض، ولكن هذا لا يعني أنه سيتوجب علينا التشارك في رأس المال“.

وفي إشارة إلى الخطة الاقتصادية التي تبناها مجلس الشيوخ الأمريكي، وتتضمن ترتيبات محددة بشأن شركات الطيران، شدد المصدر على أنّ الأمر لا يمثّل ”خطة إنقاذ“.

وقال متحدث باسم شركة ”ساوث وست“ الأمريكية لفرانس برس إنّه ”من المبكر التعليق“، لافتاً إلى أنّ القانون الذي جرى التصويت عليه ضخم ”ويتضمن العديد من التعقيدات والفوارق الدقيقة“.

والأربعاء، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على خطة ”تاريخية“ بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أول اقتصاد في العالم في ظل تفشي كورونا المستجد.

ويفترض أن يوافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على الخطة في تصويت مقرر الجمعة، قبل عرضها على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها.

وتتضمن الخطة نحو 50 مليار دولار مخصصة إلى شركات الطيران، وسيكون نصف المبلغ على شكل قروض مضمونة، والنصف الآخر على شكل دعم مباشر.

ولفتت وول ستريت جورنال إلى أنّ مشاركة الحكومة الفدرالية في رأس المال يمكن أن تتم عبر حيازة سندات مالية تخوّلها بيع أو شراء أصول بسعر معيّن وضمن مهل محددة. ويمكن تحويل هذه السندات إلى أسهم.