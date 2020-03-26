”إياتا“ يحث مجموعة العشرين على دعم صناعة الطيران‎

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الخميس، مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، على التحرك سريعًا لمنع إلحاق أضرار لا يمكن التعافي منها بشركات الطيران التي هزتها أزمة فيروس كورونا.

وفي رسالة مفتوحة في اليوم الذي عقد فيه زعماء مجموعة العشرين اجتماعهم، طلبت أكبر هيئة لقطاع الطيران في العالم من الحكومات تقديم أو تسهيل دعم مالي لتلك الصناعة.

وكتب ”ألكسندر دي جونياك“ الرئيس التنفيذي لإياتا في الرسالة:“انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم وما نتج عنه من قيام حكومات بفرض إغلاقات للحدود وقيود على السفر أدى إلى تدمير الطلب على السفر جوًا“.