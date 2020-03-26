منتجع الفرسان يغلق أبوابه مؤقتا

أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي عن إغلاق أبوابه بشكل مؤقت وذلك استجابة للتوجيهات الحكومية في الحد من التجمعات وللمحافظة على صحة وسلامة جميع زوار المنتجع وموظفيه.

وصرحت إدارة المنتجع ”أن هذا القرار يأتى تماشيا مع قرارات وتوجيهات الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها الجادة وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).

وأضافت الإدارة أن صحة وسلامة زوار المنتجع هي أولوية قصوى بالنسبة لنا ولذك قمنا باتخاذ هذا القرار، مشددا على أن المنتجع يطبق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية في كافة مرافقه وميادينه وأنشطته.

وأشارت الإدارة إلى أن كوادر المنتجع المختصة قامت بحملة تعقيم شاملة وعامة في المنتجع تشمل جميع المرافق والمعدات المستخدمة والألعاب والأنشطة الترفيهية التي يوفرها المنتجع مثل الفروسية والرماية وسيارات الكارتينج والتزلج على الماء وغيرها خلال فترة الإغلاق, وحاليا نتابع التطورات وسنقوم باتخاذ قرار استئناف خدماتنا وفقا للتوجيهات والقرارات الحكومية بهذا الشأن .

يشارإلى أن منتجع الفرسان الرياضي الدولي يعد واحدا من أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية في أبوظبي حيث يوفر باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية الفريدة مثل الفروسية والرماية وسباق السيارات الكارتينج والتزلج على الماء وميادين كرات الطلاء وغيرها من الألعاب الفردية والجماعية.