الإمارات.. تسهيلات اقتصادية جديدة

أقر مجلس الوزراء في الإمارات مساء اليوم الأربعاء، حزمة التسهيلات لدعم الاقتصاد الوطني، ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفايروس كورونا.

ومن ضمن حزمة القرارات اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء، بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لمدة 3 أشهر، ابتداء من فاتورة شهر أبريل القادم، بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس قرارًا بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر، ابتداء من قسط شهر أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم، لمدة 3 أشهر، ابتداء من شهر أبريل، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء، لمدة 3 أشهر، ابتداء من الشهر ذاته.

وأعلنت الإمارات اليوم عن رصد 85 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل عدد الحالات إلى 330 حالة، فيما تعافت 7 حالات جديدة من الفايروس، لتصل حالات الشفاء في البلاد إلى 52 حالة.