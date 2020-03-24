سوريا توقف تصوير كافة الأعمال الدرامية خشية ”كورونا“

قررت السلطات السورية توقيف تصوير جميع الأعمال الدرامية، السينمائية والتلفزيونية، في إطار سلسلة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها دمشق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وطلب مجلس الوزراء السوري من وزارة الإعلام، إصدار القرارات اللازمة لإيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة للقطاعين الخاص والعام في البلاد.

وتتولى المؤسسة العامة للسينما السورية ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني إنتاج الأعمال الدرامية التابعة للقطاع العام، بينما تمول بضع شركات إنتاج، يملكها رجال أعمال، مسلسلات تندرج ضمن إنتاج القطاع الخاص.

وأعلنت شركة ”إيمار الشام“ الخاصة، توقيف تصوير مسلسل ”بورتريه“، وهو من إخراج باسم سلكا ومن بطولة فادي صبيح وسيف الدين سبيعي ومديحة كنيفاتي وجفرا يونس.

وأصدرت الشركة بيانا عبر صفحتها في ”فيسبوك“، قالت فيه إن الخطوة جاءت ”انسجاما مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة كورونا، وحرصا على سلامة الطاقم.

ويأتي تعليق تصوير الأعمال الدرامية في سوريا مع اقتراب شهر رمضان الذي بات مناسبة تتنافس فيها الأعمال الدرامية المصرية والسورية والخليجية وغيرها.

ومن الأعمال السورية التي تم تسليط الضوء عليها، وكان من المقرر أن تعرض في رمضان المقبل، مسلسل ”شارع شيكاغو“، للمخرج محمد عبد العزيز، وهو من بطولة سلاف فواخرجي وأمل عرفة وعباس النوري.

ويعد مسلسل ”حارس القدس“ من المسلسلات السورية المنافسة في رمضان المقبل، وهو يروي قصة المطران الفلسطيني هيلاريون كابوتشي، الذي توفى في عام 2017 عن 94 عاما، وهو من بطولة رشيد عساف وإيهاب شعبان وأمل عرفة وصباح الجزائري، ومن تأليف حسن م. يوسف وإخراج باسل الخطيب.

ويأتي مسلسل ”بروكار“ أيضا في قائمة المسلسلات السورية لهذا الموسم، وهو من بطولة عبد الهادي الصباغ وسلمى المصري ونادين خوري وتاج حيدر، وهو من تأليف سمير هزيم، ومن إخراج محمد زهير رجب.

وكانت السلطات السورية أعلنت كذلك عن إغلاق الصحف السورية اليومية الثلاث: ”تشرين“ و“الثورة“ و“البعث“، في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت دمشق أعلنت، السبت، عن إصابة واحدة بفيروس كورونا في البلاد، وسط شكوك بأن السلطات الرسمية السورية تتكتم على الأرقام الحقيقية.