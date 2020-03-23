إصابة ”متحرش هوليوود“ هارفي وينشتاين بكورونا داخل محبسه

أصيب المنتج السينمائي الشهير هارفي وينشتاين، المعروف بـ“متحرش هوليوود”، بالفيروس التاجي ”كورونا“ بعد أن أثبتت ذلك الاختبارات التي أجريت له داخل محبسه.

وأفادت سلطات سجون الولاية، التي نُقل إليها يوم الأربعاء الماضي من سجون جزيرة ”ريكرز“، أنه تم عزل هارفي وينشتاين البالغ من العمر 68 عاما بعد أن جاءت نتيجة تحليل كورونا إيجابية.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن مصدر قوله إن الإصابة جاءت بعد أيام قليلة من انتقاله من جزيرة ”ريكرز ”إلى سجن في شمال ولاية نيويورك لبدء عقوبته البالغة 23 عاما، مضيفا: ”لقد كان إيجابيا، وأصبح محجورا عليه“.

وبشأن الإصابة قال وينشتاين لموظفي السجن إنه يعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا عندما دخل نظام سجون الولاية، وبناء عليه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان قد أُدين هارفي وينشتاين، بتهمتي ارتكاب فعل جنسي إجرامي، واغتصاب من الدرجة الثالثة.

يذكر أن مدينة نيويورك تعرضت لأكبر تفشٍ لفيروس كورونا في السجون هذا الأسبوع، وكانت نتيجة الاختبار إيجابية في ما لا يقل عن 38 شخصا في سجون جزيرة ريكرز الشهيرة والمرافق القريبة.