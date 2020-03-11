أمريكا تمدد الترخيص لهواوي بالعمل مع الشركات الأمريكية

المصدر: ا ف ب

منحت الولايات المتحدة الثلاثاء شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوما إضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأمريكية.

وينتهي الترخيص المؤقت الجديد في 15 أيار/مايو، وقبل ذلك كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 نيسان/أبريل.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ستحظر شركة هواوي في السوق الأمريكية وتمنعها من شراء مكونات أمريكية الصنع.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات، لكن الشركة الصينية تنفي هذا الاتهام.

وباتت الشركات الأمريكية وزبائن شركة هواوي في سوق الولايات المتحدة مجبرين على البحث عن بدائل لمعدات وهواتف هواوي.

ومنحت إدارة ترامب شركة هواوي رخصة مؤقتة تم تمديدها لمدة 90 يوما في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم لمدة 45 يوما في شباط/فبراير، وذلك حتى لا يتم عزل المناطق الريفية في الولايات المتحدة عن العالم ريثما يتم تأمين بديل لمعدات هواوي.