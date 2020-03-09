هل يمهد أحمد إبراهيم لإعلان انفصاله عن أنغام بعد عام من زواجهما؟

ألمح الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم إلى احتمال انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية أنغام، موضحا في منشور له عبر حسابيه ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، أن البعد بينهما هو القائم حاليا.

وتزوجت أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، رسميا دون إعلان في ليلة رأس سنة 2019، وسافرا سويا إلى باريس، في 19 كانون الثاني/يناير من السنة ذاتها.

واتهم إبراهيم البعض بعدم احترام خصوصياتهما وتشويه حبهما، قائلا إنه لن يقبل الإساءة لأنغام أو المزايدة على حبه لها، مؤكدا أنه لن يقف ضد مصلحتها وأنهما ظلا سعيدين لآخر لحظة بينهما رغم قسوة ما يريانه من البعض.

وأضاف أن احترامه لزوجته الأولى ليس بجديد وأن أنغام تعرف ذلك، مبينا أنه سيظل يحب أنغام وسيظل يراها الأجمل معلنا استعداده بناء تمثال لها، واعترف بمحبته لها، وتمنى لها الصالح في حياتها وأنه سيعيش على ذكرياتها.

ونشر صورة جمعته بأنغام وعلق قائلا ”الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا“.

واستطرد ”وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورًا، النهاردة مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها“.

وتابع الموزع الموسيقي ”وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكثر من لقاء مش أول مرة ومستعد أبنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا“.

وأردف ”أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير“.

واختتم إبراهيم حديثه عن أنغام بقوله ”أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة“.