زواج أنجلينا جولي.. براد بيت مع جينيفر أنستون في ”فرندز“.. حقيقة أم شائعة؟

انتشرت شائعات جديدة عن زواج النجمة العالمية أنجلينا جولي من ملياردير في فرنسا، وتداول مهتمون بأخبار النجوم والفنانين الشائعة ومعلومات تخص النجمة وزوجها المزعوم.

وكانت إحدى الصحف الشعبية قد أطلقت قبل عام خبر زواجها من ملياردير غامض لم يكشف عن اسمه في فرنسا، حيث تزوجت من براد بيت في عام 2014.

وبحسب موقع ”جوسيب كاب“ المتخصص في كشف حقيقة الشائعات المرتبطة بنجوم الفن، فإن تساؤلا يطرح نفسه، وهو كيف يمكن لمصدر يعرف مكان حفل الزفاف، وأن جولي تخطط للانتقال من لوس أنجلوس إلى فرنسا بشكل دائم، وجدول أعمال هذا الملياردير، ولكنه حتى لا يعرف اسم الرجل؟

وقال الموقع إن الشائعة التي أطلقتها صحيفة ”تابلويد“ حينها تجاهلت حقيقة أن جولي لم تكن مطلقة رسميا من بيت، لذلك من الناحية القانونية، لم تتزوج على أي حال.

Did Angelina Jolie Get Married In France To A Billionaire? https://t.co/0Fie31wSYr

من جهة أخرى، سرت شائعات مؤخرا بشأن محاولات جادة من جانب الفنانة العالمية جينيفر أنيستون من أجل إقناع مواطنها الفنان براد بيت من أجل المشاركة في مسلسل “فريندز” (Friends) بعد إعادة إنتاجه من جديد.

ولكن الأكثر إثارة حاليا هو الشائعة التي تسري بشأن استقطاب النجم براد بيت، زوج جينيفر أنيستون السابق، للمشاركة معها في المسلسل في أحدث أجزائه.

ونفى موقع (Gossip Cop) المتخصص في التحقق من الشائعات المرتبطة بالنجوم والفنانين، تلك الأنباء، مؤكدا أنه ليس من سبب يجعل براد بيت يشارك في الجزء الجديد من المسلسل.

Jennifer Aniston Trying To Convince Brad Pitt To Appear On ‘Friends’ Reunion? https://t.co/Tq1DCO6N2p

— Gossip Cop (@GossipCop) March 6, 2020