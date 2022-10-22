حجب تطبيق "كلوب هاوس" في إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بحجب تطبيق "كلوب هاوس" للتواصل الاجتماعي.

وقال موقع صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية إن "تطبيق كلوب هاوس الاجتماعي قد تم حجبه في إيران على الإنترنت المنزلي أو الثابت".

وأضافت: "كانت هذه المنصة معطلة في السابق عبر الهاتف النقال، ولكن منذ الأمس لم يعد من الممكن استخدامها على الإنترنت الثابت".

وتعد منصة "كلوب هاوس" إحدى الشبكات الاجتماعية الشعبية بين الإيرانيين والتي تشهد انتقادات للوضع الحالي منذ إنشائها.

ولم يصدر أي موقف رسمي من قبل وزارة الاتصالات الإيرانية أو الجهات الرسمية الحكومية بشأن قرار حجب تطبيق "كلوب هاوس" في ظل الاحتجاجات الشعبية القائمة في إيران.

ومنذ بدء الاحتجاجات في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، يعاني الإيرانيون من اضطراب شديد في شبكة الإنترنت والوصول إلى المواقع الأجنبية، فيما يعزو المسؤولون في طهران هذا القرار إلى محاربة الاحتجاجات.

وكانت السلطات الإيرانية قد أقدمت على حجب تطبيقي "انستغرام، وواتساب" مع ارتفاع حدة الاحتجاجات وتوسع رقعتها في البلاد، وقد اتخذ قرار الحجب بطلب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يديره وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي.

وانتقدت الدول الغربية والمنظمات الحقوقية القيود التي فرضتها السلطات الإيرانية مؤخراً على حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية.