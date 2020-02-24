بومبيو: ترامب يجهز عقوبات دولية على إيران عبر الأمم المتحدة

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقال في مواجهتها مع ايران إلى مرحلة جديدة يتم فيها، من خلال الأمم المتحدة، توظيف شبكة من الإجراءات الردعية لكبح محاولات ايران التوسع في الشرق الأوسط.

كشف عن ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حديث مع مؤسسة “ واشنطن فري بيكون“ أجراه مباشرة بعد اجتماعه مع القيادة السعودية في الرياض.

وقال بومبيو إنه والرئيس ترامب سيتخذان خلال الأشهر المقبلة قرارا ”رئيسا“ بخصوص دعوة الأمم المتحدة لاستخدام ما يسمى بـ ”الردة الجامحة“ على ايران بإعادة استخدام العقوبات الدولية التي كان جرى رفعها كجزء من صفقة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران بعد اتفاقهما بشأن الملف النووي.

وأضاف بومبيو أن الصقور في الكونغرس تجاه إيران يجددون، منذ عدة أشهر، الضغط على البيت الأبيض من أجل اعتماد هذا الخيار العقابي لإيران من خلال الأمم المتحدة، وهو خيار وصفه بومبيو بأنه ”ضربة مميتة“ لإيران في موضوع الصفقة النووية.

الخطوات بالتحديد

وقال بومبيو أن المرحلة المقبلة في مواجهة ايران، ستركز على إنهاء التنفذ الإيراني المتزايد في عدد من الدول العربية، بينها اليمن وسوريا ولبنان.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، الى أن برنامجه مع الرئيس ترامب، يواجه تيارا داخل الكونغرس يهدف إلى تقييد صلاحيات وحرية البيت الأبيض في مواجهة ايران.

وأضاف أنه والرئيس ترامب يستعجلان البت في خيارات اللجوء للأمم المتحدة لاستعادة العقوبات الردعية على ايران، وذلك تلافيا لما يستحق في الأمم المتحدة خلال اكتوبر المقبل من مراجعة البرنامج الإيراني بشأن الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنه جرى التنسيق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا استباقا لما يستحق في الأمم المتحدة بعد ثمانية أشهر بخصوص العقوبات الدولية على ايران. مضيفا أنه سيتم مفاتحة الروس والصينيين أيضا في موضوع إعادة تطبيق منظومة العقوبات الدولية على ايران.

وأشار بومبيو الى أن المملكة العربية السعودية تعتبر حليفا موثوقا في موضوع إعادة إخضاع ايران للضغوط والعقوبات الدولية من أجل وقف تدخلاتها في الدول الأخرى بالمنطقة.

وأكد أن ما هو مطلوب هو تحجيم ايران وإجبارها على التخلي عن مبدأ تصدير ما تسميه ”ثورة الإسلام السياسي“، كما قال في المقابلة.