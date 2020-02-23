وزير المالية: فرنسا تعتزم مساعدة لبنان ماليا

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأحد، إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان، مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وقال لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: ”فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان.. لقد كان الحال دائما في الماضي، وسيكون هذا هو الحال في المستقبل“.

وأضاف: ”نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران“.