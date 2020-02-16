موقف محرج لأحمد حلمي في أول فيديو على ”تيك توك“

دشن الفنان المصري أحمد حلمي حسابا له عبر تطبيق ”تيك توك“، وفي أول مقطع فيديو يقوم ببثه عبر الحساب تعرض الفنان المصري لموقف محرج حيث سقط أرضا أثناء الإعلان عن حسابه للجمهور.

وظهر أحمد حلمي في مقطع الفيديو وهو يصور أولى لحظاته على التطبيق من خلال هاتفه النقال، وكان يقول: ”إزيكم يا جماعة عاملين إيه، دا حسابي على تيك توك“، إلا أنه سرعان ما سقط على الأرض بسبب كرسي تعرقل به وهو يسير في المكان الذي كان يصور منه.

وبعد سقوط أحمد حلمي، قام من مكانه وظل يردد تساؤلا لأحد الأشخاص حوله ويقول: ”مين اللي حط الكرسي ده هنا.. المهم ده حسابي على تيك توك مش هتلاقوا حساب تاني غيره، هتشوفه فيديوهات تانية كتير عليه“.

وكان الفنان أحمد حلمي قد ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ حاول من خلاله أداء أغنية مهرجان ”بنت الجيران“ وظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش ووجه له أحمد حلمي سؤالا قائلا: ”إيه رأيك في صوتي“ ليرد الأخير ”طبعا عالمي“.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان في السينما من خلال فيلم ”خيال مآتة“ الذي طُرح في موسم عيد الأضحى الماضي وشاركه البطولة الفنانة المصرية منة شلبي.