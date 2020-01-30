سقوط نيزك كبير في لبنان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، سجله أحد المارة عبر كاميرا كانت مثبتة على سيارته، سقوط نيزك كبير أثناء الليل في سماء لبنان بالقرب من جبل صنين.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية الفيديو الذي سجله نزار سمير المر، 28 عامًا، بينما كان يقود سيارته بالقرب من جبل صنين، حيث سقط ما يبدو أنه نيزك من السماء وأنارت ومضاته الطريق الجليدي المظلم.

وقال مصور الفيديو إن الكاميرا المثبتة بسيارته ”استطاعت تصوير الفيديو بشكل واضح حيث يظهر سقوط النيزك من على ارتفاع 2500 متر، وكانت السماء صافية والهواء نقيا، ما ساعد على خروج مقطع الفيديو بهذا الوضوح“.

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، شكك المتابعون بأن يكون هذا الجسم المضيء نيزكا، ورجحوا أنه من الممكن أن يكون قمرًا صناعيًا أو حطاما من الفضاء، وشككوا في سقوط نيازك في هذا الوقت من العام.

ولم يُدلِ علماء الجيولوجيا بأي تصريحات خاصة بسقوط هذا النيزك على الرغم من أن مصور الفيديو يدعي أنه أكبر نيزك تم تسجيل سقوطه في منطقة الشرق الأوسط، وتم تصوير النيزك أيضًا في تركيا وقبرص ولكن المشهد الأكثر وضوحًا كان في لبنان.

وأشارت بعض التعليقات على الفيس بوك إلى أن سقوط النيزك في هذا الوقت من العام ربما يرتبط بالهزة الأرضية التي شهدتها تركيا في الـ24 من شهر يناير، والتي ضربت لبنان أيضًا ولكن بقوة أقل.