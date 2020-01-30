سرقة مبلغ ضخم من الفانشيستا الكويتية دانة الطويرش

قالت الفانشيستا الكويتية دانة الطويرش، إنها تعرضت لسرقة مبلغ خاص بها قيمته 91 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل ”300 ألف دولار“، موضحة أن أحد الأشخاص المجهولين هو الذي سرقها، واضطرت للجوء إلى القضاء إذ رفعت دعوى ضده وتوعدت بمعاقبته.

وتسبب إعلان دانة الطويرش عن تعرضها للسرقة، إلى جدل عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، الأمر الذي جعلها ترد بحسم مؤكدة أنها لن تتأثر بحديث أحد وأن من حقها استعادة أموالها.

وأشارت الفانشيستا الكويتية إلى أنها لن تستح مما يقال لها بترك الأمر، معللة الأمر بأن من سرقها ليس له الحق فيما سرق من مال خاص بها، مردفة: ”لن ينعم دقيقة بإنه يأخد مالا ليس له“.

وأطلقت دانة الطويرش، عدة تغريدات عبر حسابها على موقع ”تويتر“ وقالت في الأولى: ”واحد سايكو باقني 91 ألف دينار كويتي رحت رفعت قضية شالغلط؟ لا ماسمح أحد يبوق فلوس مو فلوسه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الإخبارية لو ما أحصل الـ 91 ألف بالطقاق ولا إنه اخليه ينعم دقيقه بـ انه ياخذ فلوس مو له“.

واحد .. سايكو باقني ٩١ الف دينار كويتـي .. رحت رفعت قضيه شالغلط .؟ لا ماسمح احد يبوق فلـوس مو فلوسـه ومو له من الاساس علشان استحي من الناس والقنوات الاخبـاريه لو ما احصل الـ ٩١ الف بالطقـاق ولا انه اخليه ينعم دقيقه بـ انه ياخذ فلوس مو له — ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) January 29, 2020

وتابعت ”الطويرش“ في تغريدة ثانية: ”إي أروح المحكمة وأدافع عن نفسي وحقي، أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بأنه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج“.

وأردفت الفانشيستا الكويتية قائلة: ”خلاص يالقنوات الإخبارية الجذابة بطلو من الشو الإعلامي الرخيص تواصلو مع الأشخاص المعنيين لتقصي المعلومة اجتهدو بطلو من شغل القص واللصق لي متى هذا سيفوه وهذا خلاجينة“.

واختتمت حديثها بالقول: ”علشانها مشهورة تقذفونها، تسبونها، تتهمونها انتو بـ اختصار لوعة في الوحل“.



يُذكر أن الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش وضعت مولودتها الأولى في أغسطس الماضي وأطلقت عليها اسم ”ديم“، كما شاركت متابعيها على السوشيال ميديا فرحتها بقدوم مولودتها الأولى بصورة زوجها وهو يحتضتن مولدتهما عبر تطبيق ”الاستوري“ الخاص بحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، معلقة: ”الحمد لله، الله رزقني بمولودتي“.