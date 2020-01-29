الذهب مستقر مع تقييم المستثمرين تأثير فيروس ”كورونا“

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن نزلت 1% في الجلسة السابقة مع تقييم مستثمرين التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1567.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، في حين نزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1566.10 دولار.

وأثار الفيروس حالة من الفزع في السوق بسبب انتشاره السريع وقلة المعلومات المتاحة عنه. وأودى المرض حتى الآن بحياة 132 شخصا وأصاب نحو 6 آلاف في الصين حتى الآن.

ويُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة خلال أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

في غضون ذلك، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين تقريبا، بلغه في الجلسة السابقة، ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. ويتوقع محللون ومستثمرون أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.4% إلى 2298.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 988.93 دولار.

وصعدت الفضة 0.3% إلى 17.49 دولار بعد أن نزلت لأقل مستوى منذ 23 كانون الأول/ديسمبر عند 17.35 دولار في وقت سابق من الجلسة.