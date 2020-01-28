أول حكم إدانة لوزير.. سابقة تاريخية بحبس وزير الصحة الكويتي السابق علي العبيدي

أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بسجن وزير الصحة السابق علي العبيدي، وهو أول حكم في تاريخ الكويت بإدانة وزير.

وأصدرت المحكمة كذلك حكما بحبس وكيل الصحة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد السابق محمد العبدالهادي وممثل شركة أتنا 7 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار كويتي لوقف النفاذ ورد 81 مليون دينار.

وقال هشام الصالح أستاذ القانون الدستوي في كلية القانون: إن ”الحكم من محكمة الوزراء وأحكامها نهائية بمعنى لا استئناف فيها ولكن فيها تمييز، وهو أول حكم في تاريخ الكويت بإدانة وزير، والحكم هو الحبس 7 سنوات وكفالة لوقف النفاذ (وليس وقف التنفيذ) يعني وقف مؤقت وإذا تم تأييد الحكم بالتمييز يجب تنفيذ السجن“.