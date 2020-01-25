 تركيا.. مجهول يمزق إطارات 160 سيارة بعد الزلزال (فيديو) – إرم نيوز‬‎

تركيا.. مجهول يمزق إطارات 160 سيارة بعد الزلزال (فيديو)

تركيا.. مجهول يمزق إطارات 160 سيارة بعد الزلزال (فيديو)

المصدر: إرم نيوز -

بالإضافة لما أحدثته الهزة الأرضية التي أصابت محافظة ديار بكر التركية بعشرات الوفيات ومئات الإصابات، فقد سجّلت دائرة الشرطة تمزيق عجلات ما يزيد على 160 سيارة على يد شخص مجهول رصدته إحدى الكاميرات المثبتة في الشوارع.

 

وأظهرت صور الكاميرات شخصا غير معروف يتجول مقنعا في الصباح الباكر، اليوم السبت، يحمل سكينا يقوم فيه بتمزيق وتنفيس إطارات السيارات في شوارع ضاحية بيسميل، التي تكبدت خسائر عمرانية جراء الزلزال الذي حصل يوم أمس الجمعة بقوة 6.8 ميغاهيرتس.

وقد اضطر أصحاب هذه السيارات إلى نقلها لمحلات تصليح الإطارات وسط شكاوى من ”مصائب طبيعية وإنسانية مترادفة“، كما قالت الصحف المحلية التي أفادت بأن الشرطة ما تزال تبحث عن الفاعل.

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