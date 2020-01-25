وزير الداخلية اللبناني ينفي تلقيه اتصالا من ”الإفتاء“ ليعتذر عن المشاركة في الحكومة

نفى المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني في التشكيلة الوزارية الجديدة، محمد فهمي، السبت، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه تلقى اتصالا من دار الفتوى قبيل تشكيل الحكومة والتمني عليه بالاعتذار عن الحقيبة الوزارية.

وأكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، اليوم السبت، ”حرص فهمي على مرجعية دار الفتوى الوطنية والإسلامية بقيادة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، الذي يجل ويحترم موقعه ودوره الوطني والإسلامي الجامع“.

وكان سبق لدار الإفتاء أن أعلنت أن سعد الحريري هو الذي يمثل طائفة السنة في الترشح لتشكيل الحكومة، وتردد أنها اعترضت على تكليف الرئيس سليم دياب بذلك، وأنها تمنت على بعض أسماء ممثلي طائفة السنة في التشكيل الجديد أن يعتذروا عن المشاركة؛ وهو الأمر الذي كان موضع تعقيب مكتب وزير الداخلية محمد فهمي، اليوم.