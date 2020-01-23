خطأ ساذج يضع سياسيا محل سخرية من أنصاره (فيديو)

طلب سياسي في جمهورية بيرو من أنصاره، العثور على مفاتيح مركبته الخاصة ”شاحنة نقل صغيرة“، والتي فقدها في أثناء توزيعه على مؤيديه السلاسل الخاصة بحملته الانتخابية.

ونشر السياسي جوفينو هويرتا، المرشح للفوز في مقعد بالكونغرس بمنطقة ”هوانوكو“ في بيرو، عبر صفحته في ”فيسبوك“ فيديو، يخاطب فيه أنصاره ويسألهم لإعادة مفاتيح مركبته.

وأخبر هويرتا جمهوره في الفيديو، إنه كان يوزع السلاسل الموسومة باسم حزبه على أنصار حملته الانتخابية، وعن طريق الخطأ أعطى سلاسل مفاتيح مركبته لشخص ما، مضيفا ”من الواضح أن الذي التقط المفاتيح توقّع أنها مزيفة“.

وخاطب هويرتا من عثر على المفتاح قائلا : ”من فضلك نحن بحاجة إلى المفتاح، أرجو أن تعيده على وجه السرعة، إذ من دونه ستتوقف الشاحنة عن العمل ولا يمكننا إدارة حملتنا الانتخابية بالشكل المناسب“.

ولاقى الفيديو تفاعلات متنوعة، إذ سخر البعض من الخطأ الذي وقع فيه السياسي، بينما عبر آخرون عن أملهم في أن يعثر على المفاتيح سريعا، وإكمال حملته الانتخابية بنجاح.