لبنان يسعى لاقتراض ما يصل إلى 5 مليارات دولار

قال وزير المال اللبناني غازي وزني، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار، لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.

ونقلت صحيفة ”ذا ديلي ستار“ اللبنانية الناطقة باللغة الإنجليزية، عن الوزير قوله إن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد.

وتولى غازي وزني منصبه في حكومة جديدة جرى تشكيها أمس الأول الثلاثاء، تحاول الخروج بالبلاد من مأزق اقتصادي تسبب في احتجاجات شعبية عارمة.

وتفاءل مراقبون بأن تكون الحكومة الجديدة بمثابة مرحلة استقرار للأوضاع الداخلية، خاصة أن الدول المانحة التي أقرت معونات ومنحا بأكثر من 11 مليار دولار في مؤتمر بباريس عام 2018 اشترطت قيام لبنان بتنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي من أجل الحصول على المساعدات بشكل تدريجي.