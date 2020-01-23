حرائق الغابات الأسترالية تكشف عن ”سر“ عمره أكثر من 6 آلاف عام (صور)

كشفت حرائق الغابات الأسترالية عن سر قديم كان مدفونا تحت الغطاء النباتي لمئات السنين، لطالما كان علماء الآثار والسكان الأصليين يشعرون به، وهو نظام مائي غامض ومفصل اكتشف بالصدفة هذه الأيام.

وقد بني النظام المائي Budj Bim من قبل شعب Gunditjmara، السكان الأصليون لأستراليا، كوسيلة لمحاصرة وتخزين واصطياد ”الأنكَلَيْس“، وهو نوع من أنواع الثعابين المائية.

وبنى هؤلاء الأشخاص بنية معقدة من تدفقات الحمم البركانية الباردة الصادرة من بركان ”بودغ بيم“ والتي تصلبت مع مرور الوقت، كما أن هناك أيضًا أدلة على وجود مساكن حجرية كان يعيش فيها البشر.

ويُعتقد أن هذا الاكتشاف واحد من أقدم أنظمة الاستزراع المائي في العالم، حيث يُعتقد أن بعض الأجزاء قد تم بناؤها منذ حوالي 6600 عام، وهو ما يجعله أقدم من الأهرامات المصرية، التي بنيت بين 2589 و 2504 قبل الميلاد.

وسيتم إجراء مسح للتراث الثقافي في Budj Bim مع مدخلات من علماء الآثار المطلعين على الموقع وكذلك السكان الأصليين، واستخدام الصور الجوية باستخدام البرامج المتخصصة لمسح المناظر الطبيعية من الجو.