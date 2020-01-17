”الطيران الهولندية“ تعلن وقف التحليق فوق إيران والعراق

قالت شركة الطيران الهولندية ”كيه.إل.إم“ التابعة لـ“إير فرانس-كيه.إل.إم“، إنها لم توقف التحليق فوق إيران والعراق إلا عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية، يوم الثامن من يناير كانون الثاني.

جاء ذلك في معرض رد الشركة على سؤال طرحه أعضاء في البرلمان الهولندي عن موعد إيقاف التحليق فوق المنطقة، وهل كان قبل أو بعد إسقاط إيران طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في الرحلة رقم 752، والذي أسفر عن مقتل 176 شخصا؟.

وقالت ”كيه.إل.إم“، في بيان، إن آخر رحلاتها غادرت المنطقة قبل أكثر من ساعة من الحادث.

وتسير الشركة رحلة يوميا من الكويت إلى أمستردام، تقلع في الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، وكانت حتى الثامن من يناير كانون الثاني تأخذ مسارا فوق العراق.

وذكرت الشركة أنها أجرت حينها ”تحليلا مستفيضا للمخاطر“، وأوقفت تحليق أي رحلات أخرى فوق إيران والعراق.