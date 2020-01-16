كيت ميدلتون تكشف حقيقة حملها بطفل رابع (صورة)

كشفت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، حقيقة الشائعات التي تشير إلى حملها الرابع، وذلك خلال زيارتها الملكية لبرادفورد.

وكانت ميدلتون (38 عامًا) تحتضن طفلة، عندما كانت مجموعة من الأشخاص تردد أغنية ”الموز“.

ونشرت ميدلتون صورة مع الطفلة ثريا البالغة من العمر 18 شهرًا، عندما كانت ترقص معها على أنغام الموسيقى.

وأصرت وزوجة الأمير وليام، على أن زوجها ليس حريصًا على إنجاب طفل آخر، وقالت لأحد المعجبين:“لا أعتقد أن ويليام يريد أكثر من ذلك“.

وكان المئات قد رحبوا بدوق ودوقة كامبريدج، أثناء زيارتهما لمشاريع مجتمعية تعزز التماسك في مدينة ويست يوركشاير، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأثناء وجودهما في مركز برادفورد، شارك الزوجان الملكيان في جلسة لمشروع مجتمعي، يدعم الأجداد الذين لديهم مسؤوليات رعاية الأطفال.

وأثار غياب دوقة كامبريدج، عن زيارة الأمير ويليام الرسمية للكويت، وسلطنة عمان، الشهر الماضي، شائعات حملها من جديد.

ويعتقد المشجعون أن تحذيرات السفر في سلطنة عمان قد تحمل الإجابة عن غياب كيت، حيث تعتبر الإصابة بالملاريا أكثر حدة عند النساء الحوامل، وتُعاني المنطقة حاليًا من ذلك المرض.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه إذا كانت السيدة حاملًا، يجب عليها عدم السفر إلى المناطق المعرضة للخطر.

ومع ذلك، فإن كيت التي تنضم لزوجها عادة، بقيت في المملكة المتحدة للقاء قادة دول حلف شمال الأطلسي في حفل استقبال في قصر باكنغهام.

يُذكر أن كيت ميدلتون غابت أيضًا عن جوائز Tusk Conservation Awards أوائل هذا الشهر، وقيل إن غيابها عن هذا الحدث كان بسبب الأطفال، ودحض قصر كينغستون، المخاوف بشأن صحتهم، مما دفع المشجعين إلى التكهن أن كيت حامل.