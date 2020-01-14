 النيابة العامة الكويتية تتهم شافي العجمي وشقيقه بتمويل ”جماعات إرهابية“ في سوريا – إرم نيوز‬‎

النيابة العامة الكويتية تتهم شافي العجمي وشقيقه بتمويل ”جماعات إرهابية“ في سوريا

النيابة العامة الكويتية تتهم شافي العجمي وشقيقه بتمويل ”جماعات إرهابية“ في سوريا

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الثلاثاء، حجز الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة وتمويل ”جماعات إرهابية“ ومتطرفة في سورية.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن ”المتهمين أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما بتمويل الجماعات الإرهابية بأكثر من نصف مليون دينار“.

وأكد الحساب الأمني وجود قرارات سابقة من وزارة الخارجية بتجميد الحسابات المالية للأستاذ الجامعي لارتباطه خارجيًا بجماعات مصنفة إرهابية.

واتهم العجمي من قبل واشنطن العام 2014 بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واعتقل في الكويت بنفس العام، وفرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.

وأفرجت السلطات الكويتية آنذاك عن الدكتور شافي العجمي عقب وقت وجيز من احتجازه.

وتعد الكويت من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين من خلال الأمم المتحدة، إلا أنها تعارض تسليح جماعات المعارضة التي تحارب من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

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