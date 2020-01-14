النيابة العامة الكويتية تتهم شافي العجمي وشقيقه بتمويل ”جماعات إرهابية“ في سوريا

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الثلاثاء، حجز الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة وتمويل ”جماعات إرهابية“ ومتطرفة في سورية.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن ”المتهمين أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما بتمويل الجماعات الإرهابية بأكثر من نصف مليون دينار“.

وأكد الحساب الأمني وجود قرارات سابقة من وزارة الخارجية بتجميد الحسابات المالية للأستاذ الجامعي لارتباطه خارجيًا بجماعات مصنفة إرهابية.

النيابة العامة تقرر حجز د. #شافي_العجمي وشقيقه في قضية تمويل جماعات متطرفة في سوريا لاكثر من نصف مليون دينار

-المتهمان أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما

– وزارة الخارجية أصدرت قرارات سابقة بتجميد الحسابات المالية للأستاذ الجامعي لارتباطه خارجياً بجماعات مصنفة إرهابية pic.twitter.com/PHX3KKDvLS — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) January 14, 2020

واتهم العجمي من قبل واشنطن العام 2014 بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واعتقل في الكويت بنفس العام، وفرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.

وأفرجت السلطات الكويتية آنذاك عن الدكتور شافي العجمي عقب وقت وجيز من احتجازه.

النيابة العامة تقرر حجز شافي العجمي وشقيقه بعد أن وجهت لهما تهمة تمويل الإرهاب عبر جمع تبرعات بصورة غير مشروعة ودعم جبهة النصرة في سورية#شافي_العجمي pic.twitter.com/PB0Px6sTkU — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) January 14, 2020

وتعد الكويت من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين من خلال الأمم المتحدة، إلا أنها تعارض تسليح جماعات المعارضة التي تحارب من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.