9.2 مليار دينار عجز متوقع في ميزانية الكويت 2020-2021

أظهرت أرقام حكومية صدرت اليوم الثلاثاء، أن الكويت تتوقع عجزا قدره 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) في ميزانيتها للسنة المالية القادمة التي تبدأ أول أبريل نيسان، وذلك بعد إيداع 10% من إجمالي الإيرادات في صندوق الثروة السيادي.

وتوقعت وزيرة المالية مريم عقيل العقيل، في مؤتمر صحفي، إنفاقا يبلغ 22.5 مليار دينار في ميزانية 2020-2021.

وتُقدر الإيرادات بنحو 14.8 مليار دينار للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار 2021، على أن يسهم النفط بنسبة 87.3% من إجمالي الإيرادات. تقوم الميزانية على أساس سعر مفترض لبرميل النفط يبلغ 55 دولارا.

وقالت الكويت، إنها لا تعتزم زيادة إجمالي الإنفاق في موازنتها العامة للسنة المنتهية في 31 آذار/ مارس 2021.

وبالرغم من أن الإنفاق بشكل عام لن يشهد تغيرا، أفادت أرقام صادرة عن الدولة الخليجية بزيادة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 16% في السنة المالية المقبلة.