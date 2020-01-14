تقرير: لبنان ثاني أكبر دولة مديونية في العالم

أظهر تقرير أصدرته ”مؤسسة التمويل الدولية“ في واشنطن الثلاثاء، أن لبنان هو ثاني أكبر دولة مدينة في العالم نسبة لناتجه المحلي الإجمالي بعد اليابان، فيما جاءت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بين الدول الأقل مديونية.

وبين التقرير أن الدَّين الحكومي في اليابان بلغ حوالي 226.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو الأعلى في الدول المدينة في العالم فيما جاء لبنان في المركز الثاني بمقدار 154.1%.

ووفقا للتقرير، فان روسيا هي الأقل مديونية في العالم؛ إذ بلغت نسبة دينها الحكومي للناتج المحلي نحو 15.2%، فيما بلغت النسبة في الإمارات 19.9% وفي السعودية 21.8%.

وأظهر التقرير أن الدول الأعلى مديونية تشمل -أيضا- سنغافورة بنسبة 115.4% وبريطانيا بنسبة 110.3% والولايات المتحدة بمقدار 101.8%، والبرازيل بنسبة 87.9% والأرجنتين بنسبة 85.7% وباكستان بنسبة 75.6% والمجر بمقدار 71.5%.

وشملت قائمة الدول ذات الدَّين المنخفض نيجيريا بنسبة 29.2% وتشيلي بنسبة 31.2% وتايلاند بنسبة 3.6% وجمهورية التشيك بنسبة 34.7% وتركيا بمقدار 35%.

وجاء في التقرير أن اجمالي الدَّين العالمي ارتفع بنحو 9.6 ترليون دولار، ليصل إلى 252.6 ترليون دولار بنهاية الربع الثالث مقابل 243 ترليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

ويعد تراكم الديون أحد الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان، إذ تشير بيانات وزارة المالية اللبنانية إلى أن إجمالي الدَّين الحكومي وصل نحو 89.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 51.3 مليار دولار نهاية أيلول عام 2009 أي بزيادة بلغت زهاء 38 مليار دولار في عشر سنوات.